Was es alles gibt: Ein Reiseportal hat kürzlich untersucht, wie gut deutsche Reisestädte in Sachen öffentliche Toiletten aufgestellt sind. Als einzige Kleinstadt ist diesmal auch Cochem mit dabei.
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Ob bei der Stadtbesichtigung oder beim Bummeln: Wenn´s unterwegs pressiert, wird die öffentliche Toilette plötzlich zum wichtigsten Ort der Welt. Kurz-mal-weg, ein Expertenportal für Kurzreisen, hat kürzlich zehn beliebte deutsche Reisestädte danach untersucht, wie gut sie in Sachen „stille Örtchen“ aufgestellt sind.