WC-Ranking von Reiseanbieter
In Cochem lässt es sich gut aufs stille Örtchen gehen
Bianco Cassaro betreibt seit rund fünf Jahren an der Martinskirche eine Toilettenanlage, die in der Stadt für ihrer Sauberkeit b
Bianco Cassaro betreibt seit rund fünf Jahren an der Martinskirche eine Toilettenanlage, die in der Stadt für ihrer Sauberkeit bekannt ist.
Ulrike Platten-Wirtz

Was es alles gibt: Ein Reiseportal hat kürzlich untersucht, wie gut deutsche Reisestädte in Sachen öffentliche Toiletten aufgestellt sind. Als einzige Kleinstadt ist diesmal auch Cochem mit dabei.

Lesezeit 2 Minuten
Ob bei der Stadtbesichtigung oder beim Bummeln: Wenn´s unterwegs pressiert, wird die öffentliche Toilette plötzlich zum wichtigsten Ort der Welt. Kurz-mal-weg, ein Expertenportal für Kurzreisen, hat kürzlich zehn beliebte deutsche Reisestädte danach untersucht, wie gut sie in Sachen „stille Örtchen“ aufgestellt sind.
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