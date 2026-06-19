Aktion im Bundesbankbunker In Cochem kann man noch einmal mit D-Mark bezahlen Ulrike Platten-Wirtz 19.06.2026, 12:00 Uhr

i Über die Geschichte des Bundesbankbunkers wurde jüngst auch ein Buch veröffentlicht. Ulrike Platten-Wirtz

Rund 5,6 Milliarden D-Mark an Geldscheinen sind trotz Einführung des Euros bis heute im Umlauf. Im Bundesbankbunker in Cochem kann man die Banknoten am Samstag, 20. Juni, umtauschen.

Noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1948 die D-Mark als Währung eingeführt und löste die bis dahin gültige Reichsmark ab. Seit 2002 gilt der Euro in Deutschland als offizielles Barzahlungsmittel. Alte D-Mark-Banknoten sowie Münzgeld haben allerdings weiterhin einen Wert und können jederzeit als gültiges Zahlungsmittel bei der Deutschen Bundesbank in Euro umgetauscht werden.







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