Rund 5,6 Milliarden D-Mark an Geldscheinen sind trotz Einführung des Euros bis heute im Umlauf. Im Bundesbankbunker in Cochem kann man die Banknoten am Samstag, 20. Juni, umtauschen.
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Noch vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1948 die D-Mark als Währung eingeführt und löste die bis dahin gültige Reichsmark ab. Seit 2002 gilt der Euro in Deutschland als offizielles Barzahlungsmittel. Alte D-Mark-Banknoten sowie Münzgeld haben allerdings weiterhin einen Wert und können jederzeit als gültiges Zahlungsmittel bei der Deutschen Bundesbank in Euro umgetauscht werden.