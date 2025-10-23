Gute Nachricht für Bahnkunden
In Cochem gibt es bald wieder einen Fahrkartenschalter
In der Ravenestraße 58, direkt gegenüber dem Bahnhofsgebäude, wird ein Fahrgastzentrum für Bahnreisende eröffnet.
Seit im Mai dieses Jahres konnten Zugtickets nur am Automaten im Bahnhof oder im Internet erworben werden. Mit Eröffnung eines neuen Fahrgastzentrums sollen Reisende jedoch bald auch wieder persönlich beraten werden.

Bahnkunden können sich freuen. Demnächst können Zugtickets wieder personenbedient erworben werden und auch persönliche Beratungen für Reisende durch Fachpersonal sind wieder möglich. Der ehemalige Fahrkartenschalter in der Eingangshalle des Cochemer Bahnhofs bleibt zwar weiterhin geschlossen.

