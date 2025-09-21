Erntemarkt eröffnet In Cochem dreht sich alles um den Pfirsich Thomas Esser 21.09.2025, 11:57 Uhr

i Bei herrlichem Sonnenwetter wurde das Marktspektakel auf dem Endertplatz ausgiebig gefeiert. Sitzplätze waren schnell Mangelware. Thomas Esser

Ob im Eis, der Marmelade oder im Kuchen: Überall schmeckt man den Pfirsich heraus. Am Wochenende fand der Erntemarkt des Moselweinbergpfirsichs in Cochem statt. Nicht nur die Besucherzahl bot einen Grund zur Freude, sondern auch die reiche Ernte.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung des Erntemarktes des Moselweinbergpfirsichs drängten sich bei herrlichem Sonnenwetter viele Hundert Besucher über den Endertplatz in Cochem, auf dem die begehrten Sitzplätze im Zentrum der Marktstände schnell rar waren.







