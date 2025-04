In der Werkshalle von Dax MetallForm in Brauheck sitzen junge Menschen im Stuhlkreis, auf der Nase eine VR-Brille. Die Köpfe der Jugendlichen drehen sich mal nach rechts und links, mal nach oben und unten. Für den außenstehenden Betrachter wirkt die Szenerie befremdlich. Doch das, was da passiert, hat einen Grund. Über die VR-Brillen sehen die Schüler einen Film, der sie mitnimmt auf Tauchstation zu Mantarochen auf den Malediven oder zum Beobachten von Schildkröten in den Tiefen des Indischen Ozeans. Und das alles, ohne dabei nass zu werden.

Die Cochemer Soroptimistinnen haben zu der Veranstaltung „Girls-Go-4 MINT“ eingeladen mit dem Ziel, Mädchen für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern.

i Die Idee, technische Berufe und Naturwissenschaften hautnah erlebbar zu machen, kam gut an. Karin Scheuer

Das beschriebene Meermobil war eines der Glanzlichter der Veranstaltung. Die Filme, die dort gezeigt werden, sind von Tauchern aufgenommen worden und vermitteln dem Zuschauer das Gefühl, wirklich im Meer unterwegs zu sein. „Die Filme schaffen eine emotionale Verbindung zum Meer“, erklärt Frauke Bagusche, Meeresbiologin und Mitentwicklerin des Meermobils. Ihr geht es darum, schon junge Menschen für Umweltschutz und Meeresschutz zu sensibilisieren. „Für uns, die wir weit weg vom Meer wohnen, sind die Filme eine gute Möglichkeit, mehr Nähe zu schaffen und das Meer besser zu verstehen. Und wir verstehen viel besser das, was wir auch erlebt haben“, sagt sie. Die Idee kommt auch bei den Jugendlichen gut an.

Neben dem Meermobil sind auch die JuniorUni Daun, der Makerspace Wittlich, die Uni Trier, verschiedene Technik-Trucks sowie die Realschule plus Cochem mit am Start. An verschiedenen Stationen können sich die überwiegend weiblichen Besucher in lockerer Atmosphäre ungezwungen ausprobieren. „Das Angebot ist hauptsächlich für Mädchen gedacht“, sagt Hiltrud Thiel, die Präsidentin der Cochemer Soroptimistinnen. Denn immer noch sind technische Berufe meist von Männern besetzt. Den Soroptimistinnen geht es vor allem darum, Interesse zu wecken und Fähigkeiten zu entdecken.

i Auf der Bühne stellen sich die Initiatorinnen des Club Soroptimist Cochem sowie die Anbieter der Workshops vor. Karin Scheuer

Das Motto der Workshops: Über das Praktische das Theoretische verstehen, so erklärt es auch Vera Feiden, Lehrerin an der Cochemer Realschule plus. Bei ihr können die Schüler beim Bau einer Handytaschenlampe Widerstände kennen und verstehen lernen. Auf spielerische Art und Weise werden die Jugendlichen an Themen herangeführt, vor denen sie ansonsten vielleicht Scheu gehabt hätten.

Von 10 Uhr am Vormittag bis 16 Uhr am Nachmittag sind die Trucks und Stände verfügbar. Das Angebot findet großen Anklang. „Über den Tag verteilt hatten wir rund 200 Besucherinnen und Besucher“, freut sich Thiel.

i Ob Löten oder Programmieren, beim MINT-Tag in Brauheck konnten Mädchen ihre Fähigkeiten ausprobieren. Karin Scheuer

Sarah Burg und ihre Freundinnen experimentieren gerade mit verschiedenen ätherischen Ölen. „Wir mischen Düfte und stellen so ein individuelles Parfüm her“, erklärt die Sechstklässlerin aus Cochem.

Anna Thomas und Celleste Beyel sind extra vom Friedrich-Ebert-Gymnasium aus Bonn nach Cochem gekommen, um sich darüber zu informieren, was man mit Technik und Naturwissenschaften alles machen kann. Die Zehntklässlerinnen könnten sich eine berufliche Zukunft im medizinischen Bereich vorstellen. Die CNC-Fräse vom Metall- und Elektro-Info-Truck haben sie bereits ausprobiert und stehen nun am Meermobil an, um abzutauchen.

i Auch 3-D-Stifte kamen beim Experimentieren zum Einsatz. Karin Scheuer

Theresa Neeb hält konzentriert einen Lötkolben in der Hand und arbeitet an einer Platine. Die Achtklässlerin aus Münstermaifeld stellt sich dabei ziemlich geschickt an. „Ich würde mir auch in der Schule mehr Angebote im technischen Bereich wünschen“, sagt sie. Ihre Eltern haben sie deshalb bei der offenen Werkstatt MakerSpace in Wittlich angemeldet. Räumliche Vorstellungskraft und logisches Denken waren beim Ada-Lovelace-Stand der Uni Trier gefragt, wo unter anderem mit einem 3-D-Stift gearbeitet wurde, um Figuren und Motive entstehen zu lassen. Das Angebot der Workshops zeigte eine große Vielfalt, vom Steuern eines Radladers, bis zur Gestaltung von künstlerischen Bildern kamen dabei nicht nur Technikbegeisterte auf ihre Kosten.