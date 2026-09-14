Andacht auf Friedenswiese
In Büchel an Opfer des 11. September erinnert
Christinnen und Christen feiern auf der Friedenswiese am Fliegerhorst Büchel am 11. September eine Andacht im Gedenken an die Op
Christinnen und Christen feiern auf der Friedenswiese am Fliegerhorst Büchel am 11. September eine Andacht im Gedenken an die Opfer des Terrorismus und einer Mahnung vor der Bedrohung durch Atomwaffen.
Dieter Junker

Vor 25 Jahren veränderten die Anschläge vom 11. September in den USA die Welt. Der Opfer des Terrors haben Christen jetzt auf der Friedenswiese in Büchel gedacht. Der Ort war aus ihrer Sicht bewusst gewählt.

Lesezeit 4 Minuten
Glockentöne schallen über die Friedenswiese am Haupttor des Fliegerhorstes Büchel. Auftakt zum Schweigen und Innehalten im Gedenken an die Opfer des Terrorismus und die Bedrohung durch Atomwaffen. Es ist der 11. September. 25 Jahre nach dem schrecklichen Terrorangriff auf die USA.
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