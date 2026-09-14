Vor 25 Jahren veränderten die Anschläge vom 11. September in den USA die Welt. Der Opfer des Terrors haben Christen jetzt auf der Friedenswiese in Büchel gedacht. Der Ort war aus ihrer Sicht bewusst gewählt.
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Glockentöne schallen über die Friedenswiese am Haupttor des Fliegerhorstes Büchel. Auftakt zum Schweigen und Innehalten im Gedenken an die Opfer des Terrorismus und die Bedrohung durch Atomwaffen. Es ist der 11. September. 25 Jahre nach dem schrecklichen Terrorangriff auf die USA.