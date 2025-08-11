Vier Tage lang wurde in Bruttig das 73. Weinfest gefeiert. Zum abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm gehörte ein Festumzug mit den Weinmajestäten durch den Ort sowie ein Feuerwerk am Abend.

Besseres Wetter hätte man sich im Ortsteil Bruttig zum 73. Winzerfest nicht wünschen können. Denn an allen vier Veranstaltungstagen, die abermals zu einem mit vielen Glanzlichtern ausgestatteten Unterhaltungsprogramm einluden, wartete der Wettergott mit jeweils 12 Sonnenstunden auf. Sehr zur Freude seines irdischen Bruttiger Kollegen Bacchus Michael, der zusammen mit Weinkönigin Leonie und ihren beiden Prinzessinnen Amelie und Nike diesbezüglich freundliche Dankesworte Richtung Himmel schickte. So waren es auch die jüngst frisch ins Amt gewählten Weinmajestäten der Doppelgemeinde, die im Anschluss an eine Disco-Night am Samstagnachmittag das Traditionsfest am Fuß des Alten Rathauses eröffneten.

i Junge, liebreizende Weinrömerinnen gehörten zum Tross des Weingottes und prosteten beim Umzug den Festbesuchern fröhlich zu. Thomas Esser

Dazu hatten sich neben zahlreichen Ehrengästen und Weinmajestäten aus der Region, auch mehrere Hundert Weinfreunde auf dem schmucken Moselfestplatz eingefunden, die sich unter fröhlich feiernden Gleichgesinnten gerne und ausführlich den leckeren Kellererzeugnissen der Bruttiger Winzer widmeten. Am Sonntagnachmittag lockte dann zunächst ein großer Festumzug mit Fußgruppen, Motivwagen und Musikvereinen, der sich wie ein bunter Lindwurm durch die Ortsmitte bis zum Festplatz schlängelte. Begleitet wurde er von dem Beifall begeisterter Schaulustiger, die entlang der Zugstrecke alle Mühe hatten, ein schattiges Plätzchen zu finden. Alternativ halfen da nur eine adäquate Kopfbedeckung oder ein umfunktionierter Regenschirm.

i Bacchus Michael konnte nebst seinen Vasallen als trinkfreudiger Vertreter des römischen Weingottes durchweg überzeugen. Thomas Esser

Selbst die schmalen schattigen Fleckchen, die von den Bruttiger Fahnen geworfen wurden, waren binnen kurzer Zeit vergeben. Hingucker beim Festumzug waren natürlich die beiden mit Blumenschmuck trefflich ausgestatteten Motivwagen der Weinregentinnen und des Bacchus, die den „weinfröhlichen“ Zaungästen von ihrem majestätischen beziehungsweise göttlichen Ansitz aus, freundlich zuwinkten. Das in diesem Jahr erstmals von der Ortsseite abgeschossene Brillantfeuerwerk in den späten Abendstunden, war der abschließende Höhepunkt des Weinfestsonntags.