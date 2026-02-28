SPD-Kandidat Benedikt Oster
In Binningen erdet er sich – auch beim „Tatort“
Er entspannt beim Holzmachen vom politischen Tagesgeschäft: Benedikt Oster. Der 37-Jährige lebt in Binningen und ist seit 2011 i
Er entspannt beim Holzmachen vom politischen Tagesgeschäft: Benedikt Oster. Der 37-Jährige lebt in Binningen und ist seit 2011 im rheinland-pfälzischen Landtag für die SPD.
Rico Rossival

Benedikt Oster (SPD) hat eine ungewöhnliche politische Karriere gemacht: Er wurde vom Straßenwärter zum Landtagsabgeordneten. Die SPD könnte einiges von ihm lernen.

Lesezeit 4 Minuten
Benedikt Oster gehört zu den Männern, die sich beim Holzmachen entspannen. Eine hohe Schlagzahl hat der 37-Jährige nicht nur mit dem Spalthammer, sondern auch im politischen Tagesgeschäft. Seit 2011 ist er Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, Sprecher für Mobilität und Rettungswesen, Vize-Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und unter anderem Mitglied im Innenausschuss.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren