SPD-Kandidat Benedikt Oster In Binningen erdet er sich – auch beim „Tatort“ Birgit Pielen 28.02.2026, 08:00 Uhr

i Er entspannt beim Holzmachen vom politischen Tagesgeschäft: Benedikt Oster. Der 37-Jährige lebt in Binningen und ist seit 2011 im rheinland-pfälzischen Landtag für die SPD. Rico Rossival

Benedikt Oster (SPD) hat eine ungewöhnliche politische Karriere gemacht: Er wurde vom Straßenwärter zum Landtagsabgeordneten. Die SPD könnte einiges von ihm lernen.

Benedikt Oster gehört zu den Männern, die sich beim Holzmachen entspannen. Eine hohe Schlagzahl hat der 37-Jährige nicht nur mit dem Spalthammer, sondern auch im politischen Tagesgeschäft. Seit 2011 ist er Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, Sprecher für Mobilität und Rettungswesen, Vize-Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und unter anderem Mitglied im Innenausschuss.







Artikel teilen

Artikel teilen