Benedikt Oster (SPD) hat eine ungewöhnliche politische Karriere gemacht: Er wurde vom Straßenwärter zum Landtagsabgeordneten. Die SPD könnte einiges von ihm lernen.
Lesezeit 4 Minuten
Benedikt Oster gehört zu den Männern, die sich beim Holzmachen entspannen. Eine hohe Schlagzahl hat der 37-Jährige nicht nur mit dem Spalthammer, sondern auch im politischen Tagesgeschäft. Seit 2011 ist er Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, Sprecher für Mobilität und Rettungswesen, Vize-Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und unter anderem Mitglied im Innenausschuss.