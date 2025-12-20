Krankenhauskrise an der Mosel In 40 Minuten von Zell bis zur nächsten Klinik? Birgit Pielen 20.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Gesundheitssystem scheint selbst zum Notfallpatienten geworden zu sein. Diesen Eindruck haben jedenfalls viele Menschen, seitdem Kliniken wie jüngst in Zell geschlossen wurden. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Die Verbandsgemeindeverwaltung Zell äußert sich sehr deutlich zur medizinischen Versorgung an der Mosel und im Hunsrück. Die Schließung des Krankenhauses habe zu einer „Schlechterstellung großer Teile der Bevölkerung im Nahbereich Zell“ geführt.

Das Mittelmosel-Klinikum Zell ist seit Ende Juni 2025 Geschichte, doch die Sorge um eine angemessene medizinische Versorgung treibt die Menschen weiter um. Auch Kommunalpolitiker bleiben an dem Thema dran. Nach dem Zeller Stadtrat hat sich nun auch der Verbandsgemeinderat Zell damit befasst.







Artikel teilen

Artikel teilen