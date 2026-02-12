Karneval im Zeller Land Im Zeller Rathaus regieren (die) Narren Winfried Simon 12.02.2026, 14:30 Uhr

i Zells Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen muss sich ergeben. Den Rathausschlüssel haben jetzt das Prinzenpaar Matthias und Bettina sowie das Kinderprinzenpaar Jake und Milena. Winfried Simon. RZ

Im Zeller Rathaus geht’s arg närrisch zu. Der vormalige Stadtchef musste die Waffen strecken und die Karnevalisten an die Hebel der Macht lassen.

Die Zeller Narren feiern ganz ausgelassen: Es ist der Tag der Rathauserstürmung. Der Tag, an dem Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen wohl oder übel den Rathausschlüssel dem Prinzenpaar übergeben muss. Prinz Matthias der Zweite (Bohn) und Prinzessin Bettina die Zweite (Hein) übernehmen bis Aschermittwoch die Regierungsgewalt über die weinselige Schwarze-Katz-Stadt.







