Besondere Wohnformen
Im Turmhaus in Bruttig gibt’s noch ein altes Plumpsklo
Gerd und Antje Lampen haben vor 33 Jahren ein 500 Jahre altes Fachwerkhaus in Bruttig kernsaniert.
Gerd und Antje Lampen haben vor 33 Jahren ein 500 Jahre altes Fachwerkhaus in Bruttig kernsaniert.
Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Vor 33 Jahren zogen Antje und Gerd Lampen hinter das Schunksche Haus in Bruttig.

Lesezeit 3 Minuten
Von der Straße aus ist es erst auf den zweiten Blick zu sehen. Das herrschaftliche sogenannte Schunksche Haus an der Moselstraße in Bruttig verdeckt die Sicht auf das Schmuckstück dahinter. Vor 33 Jahren haben Antje und Gerd Lampen das rund 500 Jahre alte Fachwerkgebäude in zweiter Reihe kernsaniert, bevor die fünfköpfige Familie dort eingezogen ist.

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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