Besondere Wohnformen
Im Rathaus in Treis wird jetzt gelebt statt verwaltet 
Andrea Beugmann (links) und Dieter Hacke sind die Rentner in der Wohngruppe. Sie fühlen sich wohl im Haus Elisabeth. Für ihre Be
Andrea Beugmann (links) und Dieter Hacke sind die Rentner in der Wohngruppe. Sie fühlen sich wohl im Haus Elisabeth. Für ihre Betreuung sind unter anderem Lisa Drechsler (Zweite von links) und Susanne Pies zuständig.
Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Im Rathaus der ehemaligen Verbandsgemeinde in Treis leben 16 Menschen mit Beeinträchtigung zusammen.

Lesezeit 3 Minuten
Früher wurden hier Akten gewälzt, Formulare ausgefüllt und Ehen geschlossen. Doch nach der Fusion mit der Verbandsgemeinde Cochem in 2014 hatte das Rathaus in Treis vorerst keine Aufgabe mehr und stand leer. So lange, bis das Kloster Ebernach vor zehn Jahren das Gebäude übernommen hat, um hier ein Zuhause für 16 Menschen mit Beeinträchtigung zu schaffen.

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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