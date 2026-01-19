Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, suchte unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen und fand den Fränkischen Hof in Kail. Seit 18 Jahren lebt Martin Mandler in dem 1000 Jahre alten Gemäuer.
Seit 2008 lebt Martin Mandler im Fränkischen Hof in Kail. 700 Quadratmeter Wohnfläche und 3000 Quadratmeter Garten teilt er sich mit seiner Frau Manon, zwei Schafen, Hund, Katzen und Hühnern. „Es ist eine Herausforderung, so ein Haus zu bespielen“, erklärt der 48-jährige freiberufliche Werbetexter.