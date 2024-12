Ehrenamtspreis verliehen Im Einsatz für ukrainische Landsleute 13.12.2024, 14:00 Uhr

i Carolin Gilbaya überreichte im Namen des Club Soroptimist Cochem/Mosel den Ehrenamtspreis an Ivanna Eisfeld. Ulrike Platten-Wirtz

Für besonderes ehrenamtliches Engagement hat der Club Soroptimist Cochem/Mosel einen Preis ins Leben gerufen. In diesem Jahr wurde Ivanna Eisfeld ausgezeichnet.

. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz zugunsten ihrer Landsleute hat der Club Soroptimist Cochem/Mosel der in Cochem lebenden Ukrainerin Ivanna Eisfeld den Ehrenamtspreis verliehen. Die seit mehr als 25 Jahren in Deutschland lebende Ivanna Eisfeld hat sich federführend dafür eingesetzt, dass in Cochem der Verein Ehrenamt für Ukrainehilfe gegründet wurde.

