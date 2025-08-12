Dorfläden machen Gemeinden attraktiv. Sie sind ein wichtiger Teil der Nahversorgung und im Idealfall auch ein lebendiger Dorfmittelpunkt – so wie in der Moselgemeinde Bremm.

Hier wird viel geplaudert und gelacht: Im Dorfladen in Bremm ist immer was los. Einheimische und Menschen aus der Region decken sich mit Lebensmitteln ein – und bekommen Lebenslust gratis dazu. Denn hier treffen sie Freunde und Bekannte. „Hast du schon gehört ...?“ „Ach, lange nicht gesehen ...“ „Was macht eigentlich ...?“ Für die großen Nachrichten gibt es zwar auch die Rhein-Zeitung, aber die kleinen Nachrichten erfährt man garantiert hier.

Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses Dorfladens an der Mosel, der seit dem ersten Tag schwarze Zahlen schreibt? Darüber haben wir mit Gisela Heib und Simone Schlägel gesprochen. Die beiden Frauen managen den Dorfladen ehrenamtlich und entwickeln das Angebot stetig weiter. Unter anderem führen sie eine Penner- und eine Rennerliste – doch dazu später.

i Simone Schlägel (links) und Gisela Heib managen den Dorfladen - und führen eine Penner- und Rennerliste. Birgit Pielen

Die demografische Entwicklung macht auch vor Bremm nicht Halt. 2008 schloss die Grundschule, die Jungen und Mädchen werden seitdem im benachbarten Ediger-Eller unterrichtet. Was aber sollte mit dem Gebäude in der Calmontstraße passieren? Gisela Heib war damals noch Ortsbürgermeisterin, heute ist sie Beigeordnete von Ortsbürgermeister Hermann Oster. Eigentlich wollte man damals die alte Schule im Bestand sanieren, doch das wäre erheblich teurer geworden als ein Neubau, erzählt sie. So also entstand 2017 das schmucke Calmont-Forum – mit Bürgersaal, Jugendraum und dem „Calmont-Lädchen“, mit Innencafé und Außencafé, Parkplätzen und Barrierefreiheit.

i Ilse Rambo aus Bullay kommt mit ihrem Mann gerne zum Kaffeetrinken nach Bremm. Birgit Pielen

Eine Dorfmoderation, bei der Erwachsene und Jugendliche getrennt voneinander befragt worden waren, hatte unter anderem ergeben: Alle wünschen sich einen Dorfladen. Bei der konzeptionellen Entwicklung half M.Punkt.RLP. Die Agentur wird vom Innenministerium gefördert und unterstützt alle Gemeinden in Rheinland-Pfalz bei Fragen zu Dorfläden, Gemeindezentren, kommunaler und regionaler Nahversorgung. M.Punkt RLP übernimmt auch die wirtschaftliche Machbarkeitsprüfung, schließlich sollen Dorfläden kein Zuschussgeschäft werden, sondern sich wirtschaftlich selbst tragen.

i Regionale Produkte, auch Weine von Bremmer Winzern, sind ein fester Bestandteil des Sortiments. Birgit Pielen

M.Punkt RLP hat unter anderem das Kaufverhalten der Einheimischen untersucht. Daraus wurden Schlüsse für ein Grundsortiment und regionale Produkte gezogen. Es wurde errechnet, wie viele Kunden mit und ohne Tourismus kommen. Danach waren Gisela Heib und Simone Schlägel überzeugt: „Das kriegen wir hin. Das schaffen wir.“ So wurde im Januar 2017 der Dorfladen eröffnet – und ist schnell zum Treffpunkt über die Generationen hinweg geworden.

Gerade sitzt eine Gruppe älterer Damen draußen unter dem großen Sonnenschirm vor dem Calmont-Lädchen. Jede Woche verabreden sie sich zum Kaffeetrinken. Fast alle sind Witwen, da tut es gut, sich mit Gleichgesinnten unterhalten zu können: ein neuer Lebensmittelpunkt dank Lebensmittelangebot. „Wir bekommen hier alles, was wir brauchen, und erfahren auch noch Neuigkeiten“, sagen sie. Aber auch jüngere Menschen verabreden sich regelmäßig hier: Treffpunkt Dorfladen.

i Jede Woche treffen sich diese Bremmer Frauen zum Kaffeetrinken - im oder vor dem Calmont-Lädchen. Birgit Pielen

Der Dorfladen hat einen Verein mit 175 Mitgliedern als organisatorische Basis. „Auf alle ist Verlass“, schwärmen Simone Schlägel und Gisela Heib. Über eine WhatsApp-Gruppe schalten sich alle kurz: Fehlt etwas Dringendes? Muss schnell etwas besorgt werden? Oder muss jemand einspringen? Denn immerhin muss Simone Schlägel beim Dienstplan 70 Wochenstunden besetzen. 14 Einheimische sind fest im Team, teils als Angestellte, teils als Minijobber. Wer in der Bäckerei arbeitet, muss um 4.30 Uhr im Laden sein, um die ersten Brötchen aufzubacken. Die kommen – wie auch Brot und Kuchen – von der Bäckerei Lutz.

i Knusprige Brötchen sind heiß begehrt und werden frisch aufgebacken. Die Brotregale sind nachmittags fast komplett leer. Birgit Pielen

Der Dorfladen öffnet werktags während der Saison bereits um 6.30 Uhr für alle Frühaufsteher – und Touristen, die hier frühstücken wollen. Nach einer Pause zwischen 12 Uhr und 15 Uhr geht es dann weiter bis 18 Uhr. Samstags ist von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet, sonntags von 7 bis 9.30 Uhr.

Das schätzt auch Ines Klier-Franzen, die gerade mit ihrem Kleinkind einkauft. „Man kann sich hier einen Kaffee holen, bevor man mit dem Kind zum Spielplatz geht, und sogar sonntags gibt es frische Brötchen.“ Sie nutze den Dorfladen regelmäßig, sagt Ines Klier-Franzen. Sie finde es gut, dass es hier alles für den täglichen Bedarf gebe.

i Auch Ines Klier-Franzen nutzt den Dorfladen regelmäßig. Birgit Pielen

1500 Artikel umfasst das Sortiment des Dorfladens. Simone Schlägel und Gisela Heib werten regelmäßig die Kassenbons aus, um Penner- und Rennerlisten zu erstellen. Was läuft schlecht? Was läuft gut? So hat es beispielsweise die Haftcreme für dritte Zähne ins Sortiment geschafft. Französischer Wein, der vom Großhandel anfangs standardmäßig mitgeliefert wurde, hat es hingegen nie ins Regal geschafft – aus Lokalpatriotismus.

Das Dorfladenteam bietet auch die Organisation von Begräbniscafés an, die dann in den Saal des Calmont-Forums verlegt werden. „Die heimischen Gastronomen können das vor allem in der Sommersaison nicht leisten, deshalb übernehmen wir das“, sagt Gisela Heib.

i 1500 Artikel umfasst das Sortiment des Dorfladens. Birgit Pielen

Übrigens: Die Dorfladenberatung von M.Punkt.RLP ist über Monate hinweg ausgebucht. Aus diesem Grund fördert das Innenministerium das Projekt weiter – jährlich mit 250.000 Euro. Die Förderung ermöglicht auch kleinen Gemeinden, die Beratung bei einer Selbstbeteiligung von 850 Euro wahrzunehmen. Simone Schlägel und Gisela Heib können nur dazu ermuntern: „In Bremm ist der Dorfladen nicht mehr wegzudenken.“