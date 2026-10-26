Halloween in Cochemer Museum Im Bundesbankbunker wird’s gruselig Ulrike Platten-Wirtz 26.10.2026, 12:15 Uhr

i Einen Tag vor Allerheiligen können Besucher den Bundesbankbunker auf eigene Faust besichtigen. Dabei gibt es auch Gruselmomente. Antonia Mentel

Das ist nichts für schwache Nerven: An Halloween wartet der Bundesbankbunker in Cochem eine Stunde lang mit speziellen Licht- und Soundeffekten auf.

Spezielle Licht- und Soundeffekte lassen Besucher am Samstag, 31. Oktober, im Bundesbankbunker in Cochem erschaudern. Da braucht es starke Nerven, um das Museum zu besichtigen. Gäste können ab 17.30 Uhr die Bunkeranlage auf eigene Faust erkunden. „Welcher Tag würde sich wohl besser eignen, eine Bunkeranlage mit Leben zu füllen als Halloween?







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