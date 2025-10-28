Halloween in Cochem Im Bundesbankbunker wird´s gruselig 28.10.2025, 14:00 Uhr

i Am kommenden Freitag wird es in den Gängen des Bundesbankbunkers gruselig. Antonia Mentel

In Amerika längst etabliert, bekommt das Gruselfest am Tag vor Allerheiligen auch in der Region immer mehr Bedeutung. So schaurig-schön können Besucher den Bundesbankbunker in Cochem erleben.

Schaurige Momente, Lichteffekte und Gänsehautmomente können Besucher am Freitag, 31. Oktober, im Bundesbank Bunker in Cochem erleben. Von 17 bis 18.30 Uhr können Gäste die Bunkeranlage auf eigene Faust erkunden. „Doch Vorsicht, sie wird mit Personal, Licht und Sound zum Leben erweckt“, prophezeit Museumsleiterin Antonia Mentel.







