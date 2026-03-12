„Das Blaue Haus“
Illustratorin aus Hongkong lädt alle in ihr Haus
Die bunten Plakate im Schaufenster weisen auf die vielen Treffen im Blauen Haus hin. So will Kat J. Weiss die Menschen hier zusammenbringen.
TV/Ursula Bartz

In einer Millionenstadt aufgewachsen, stellt sie den Menschen in einem Moselstädtchen ihr denkmalgeschütztes Haus zur Verfügung: die besondere Geschichte von Kat J. Weiss.

Lesezeit 3 Minuten
Bunte Plakate hängen im Fenster, an einer Schnur aufgereiht, dazwischen bunte Zeichnungen, Kunstgegenstände und Skulpturen, meist in Blau. „Open“ steht auf dem pinken Schild, das in der alten Holztür mit dem schönen Glaseinsatz hängt. Hier, mitten in Traben-Trarbach, treffen sich Alt und Neu, und das auf vielfache Weise.

