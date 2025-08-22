Klimaschutz kann einfach sein. Das machen die Schüler der IGS Zell vor, die bei der Aktion Stadtradeln den ersten Platz im Kreis Cochem-Zell erzielt haben.

Die IGS Zell feiert sportliche Erfolge: Beim sogenannten Stadtradeln geh t es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Teilnehmenden der IGS Zell sind dabei 10.521 Kilometer geradelt und haben das beste Teamergebnis einer Schule im Landkreis Cochem-Zell erreicht.

Insgesamt haben sich im Zeitraum vom 16. Juni bis zum 6. Juli kreisweit 192 Radelnde in zwölf Teams an der bundesweiten Kampagne beteiligt. Gemeinsam legten sie beeindruckende 42.944 Kilometer mit dem Fahrrad zurück – das entspricht mehr als einer Erdumrundung. Organisiert wird das Stadtradeln vom Klimabündnis, einem Netzwerk von Kommunen .

i Im Kreis Cochem-Zell liegt die IGS Zell beim Stadtradeln deutlich vorne. Screenshot/Birgit Pielen. Birgit Pielen

Es konnten so rund 7 Tonnen CO₂ eingespart werden – ein Beitrag, der sowohl das Klima schützt als auch ein Zeichen für nachhaltige Mobilität in der Region setzt. Die gefahrenen Strecken wurden auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, zum Einkaufen oder auch in der Freizeit zurückgelegt und in einer App gespeichert. Das soll zeigen, wie einfach und effektiv Radfahren in den Alltag integriert werden kann.

Als Würdigung der besonderen Leistung der Schule gibt die lokale Energieagentur „Unser Klima Cochem-Zell“ 250 Euro für die Anschaffung von Schulfahrrädern dazu. Laut Sportlehrerin Andrea Winkler will die IGS insgesamt 30 Fahrräder anschaffen, inklusive Helmen, Fahrradschlössern und Warnwesten.

i Die IGS Zell pflegt seit vielen Jahren enge Kontakte nach Ruanda und zur dortigen Partnerschule. Birgit Pielen

Der Grundstock für die Investition ist bereits gelegt worden. Denn im Mai gab es den sogenannten „Run for Byumba and Bikes“. Bei dem Sponsorenlauf kamen mehr als 28.000 Euro zusammen. Die eine Hälfte geht an die Partnerschule in Ruanda, die andere Hälfte in die Anschaffung der Räder. Dann steht auch einer mehrtägigen Radtour für Jungen und Mädchen, die das Wahlpflichtfach Sport belegen, nichts mehr im Wege.

Darüber hinaus erhält die Schule das Kartenset „Umwelt- und Klimaspiele für den Unterricht“ sowie das Buch „Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz an Schulen: Ein Leitfaden“, um Impulse zur Einbindung von Klimaschutz im Unterricht zu geben.

Bundesweit machten 1,1 Millionen Radfahrer mit

Beim diesjährigen Stadtradeln beteiligten sich unter anderem auch die Kreisverwaltung Cochem-Zell, die Realschule plus Vulkaneifel, Fahrradläden und Fitnessstudios. Mit 10.521 Kilometern lag die IGS Zell, unterstützt vom Ruderverein Zell, mit deutlichem Abstand und 73 Radlern vorne. Die Realschule plus Vulkaneifel kam mit 25 Aktiven auf immerhin 5687 Kilometer. Bundesweit machten 1,1 Millionen Radfahrer mit und legten eine Strecke von 207.679.742 Kilometern zurück. Damit wurden mehr als 34 Tonnen Kohlendioxid eingespart – in nur drei Wochen.