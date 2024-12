19-Jährige über Integration „Ich bin halb Syrerin, halb Bullayerin“ 27.12.2024, 11:32 Uhr

i Naya Dashwaly lebt seit zwei Jahren in Bullay. Sie hat schnell Deutsch gelernt, um am Leben teilhaben zu können. Birgit Pielen

„Ich habe hier in Deutschland viele Seiten meiner Persönlichkeit entdeckt, die ich vorher nicht kannte.“ Das sagt Naya Dashwaly (19). Sie stammt aus Syrien – und ist im Bürgerkrieg großgeworden. Seit zwei Jahren lebt sie in Bullay.

Naya Dashwaly ist eine sehr ungewöhnliche junge Frau: Die 19-Jährige hat vor zwei Jahren noch in Syrien gelebt. Heute wohnt sie in Bullay, spricht hervorragend Deutsch, tanzt in der Funkengarde und will bald ihr Abitur am Gymnasium in Traben-Trarbach machen – mit den Leistungskursen Deutsch und Sozialkunde.

