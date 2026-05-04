Auf dem Pinnerberg ist kürzlich ein nagelneues Hybridfahrzeug komplett ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das sagt der ADAC zu dem Vorfall.
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Kürzlich brannte ein Hybridfahrzeug (Erstzulassung Januar 2026) auf der Höhe des Wild- und Freizeitparks Klotten komplett aus – Brandursache noch unklar. Unsere Redaktion hat beim ADAC Mittelrhein nachgefragt, was mögliche Ursachen sein könnten und ob Hybrid- und Elektrofahrzeuge häufiger in Brand geraten als Verbrennerautos.