Feuerwehreinsatz bei Cochem
Hybridfahrzeug ausgebrannt: Das sind mögliche Gründe
Auf dem Pinnerberg in der Nähe des Klotti-Parks ist ein nagelneues Hybridfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.
Auf dem Pinnerberg in der Nähe des Klotti-Parks ist ein nagelneues Hybridfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.
Polizei Cochem

Auf dem Pinnerberg ist kürzlich ein nagelneues Hybridfahrzeug komplett ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das sagt der ADAC zu dem Vorfall. 

Lesezeit 1 Minute
Kürzlich brannte ein Hybridfahrzeug (Erstzulassung Januar 2026) auf der Höhe des Wild- und Freizeitparks Klotten komplett aus – Brandursache noch unklar. Unsere Redaktion hat beim ADAC Mittelrhein nachgefragt, was mögliche Ursachen sein könnten und ob Hybrid- und Elektrofahrzeuge häufiger in Brand geraten als Verbrennerautos.

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