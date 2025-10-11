„Winterzauber“ lautet das Motto im Klotti-Park: Zum ersten Mal seit 30 Jahren bleiben die Tore nach dem Sommer geöffnet. Was gibt es noch zu erleben? Diese Parks starten – teils mit besonderen Aktionen – in die kalte Jahreszeit. Fünf Tipps.
Winterspaß oder Winterfrust? Viele Outdoor-Aktivitäten sind zur kalten Jahreszeit nicht mehr möglich, beliebte Ausflugsziele schließen ihre Tore. Der Klotti-Park in Klotten nicht. Dort lautet das Motto nun: Winterzauber im Klotti-Park. Erstmals seit 30 Jahren gibt es ein Winterprogramm im Wild- und Freizeitpark Klotten.