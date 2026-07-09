Musiker aus Cochem-Zell
Hunsrücker und Moselaner beim Woodstock der Blasmusik
Beim Woodstock der Blasmusik in Österreich haben sich Musiker vom Hunsrück und von der Mosel für ein Gruppenfoto getroffen.
Beim Woodstock der Blasmusik in Österreich haben sich Musiker vom Hunsrück und von der Mosel für ein Gruppenfoto getroffen.
Simone Nelius

Zehntausende Musiker reisen jedes Jahr zum Woodstock der Blasmusik. Mittendrin waren dieses Mal auch Cochem-Zeller. Sie berichten von unvergesslichen Momenten.

Lesezeit 1 Minute
Das Woodstock der Blasmusik 2026 gilt als eines der größten Festivals seiner in Europa. In Ort im Innkreis (Oberösterreich) waren in diesem Jahr auch etliche Musiker aus dem Kreis Cochem-Zell dabei, beispielsweise aus Blankenrath und Bremm. Sie erlebten dort Gänsehautmomente – und kamen mit unvergesslichen Eindrücken zurück.
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