Innovative Technik Hunsrücker Firma revolutioniert Maschinenbau 31.07.2026, 14:30 Uhr

i Wenn der Metalldruck fertig ist, ragen die fertigen Bauteile aus dem Metallpulver hervor. Firma Lubig

Das Unternehmen Lubig in Deuselbach revolutioniert den Maschinenbau: mit Edelstahlteilen aus dem 3D-Drucker. Das spart nicht nur Material, sondern bringt auch die Luft- und Raumfahrt voran.

I m klassischen Maschinenbau wird Metall gefräst, gedreht, zerspant – so lange, bis aus Rohlingen präzise Bauteile werden. Bei der Firma Lubig in Deuselbach dreht man den Spieß um: Hier entstehen Bauteile nicht durch Abtragen, sondern durch Aufbauen – Schicht für Schicht, per Laser, aus feinstem Edelstahl-Metallpulver.







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