Innovative Technik
Hunsrücker Firma revolutioniert Maschinenbau
Wenn der Metalldruck fertig ist, ragen die fertigen Bauteile aus dem Metallpulver hervor.
Wenn der Metalldruck fertig ist, ragen die fertigen Bauteile aus dem Metallpulver hervor.
Firma Lubig

Das Unternehmen Lubig in Deuselbach revolutioniert den Maschinenbau: mit Edelstahlteilen aus dem 3D-Drucker. Das spart nicht nur Material, sondern bringt auch die Luft- und Raumfahrt voran.

Lesezeit 3 Minuten
I m klassischen Maschinenbau wird Metall gefräst, gedreht, zerspant – so lange, bis aus Rohlingen präzise Bauteile werden. Bei der Firma Lubig in Deuselbach dreht man den Spieß um: Hier entstehen Bauteile nicht durch Abtragen, sondern durch Aufbauen – Schicht für Schicht, per Laser, aus feinstem Edelstahl-Metallpulver.
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