Um sich in Sachen Tourismus besser aufzustellen, sollen die Regionen Hunsrück und Nahe zukünftig gemeinsame Wege gehen. Diesem Vorschlag hat nach der VG Zell nun auch der Kreistag Cochem-Zell zugestimmt.

Die Hunsrück-Touristik will sich neu aufstellen und dabei mit der Nahe-Touristik fusionieren. Nach der Verbandsgemeinde Zell hat nun auch der Kreis Cochem-Zell dieser Umstrukturierung zugestimmt. Der Kreistag erhofft sich davon eine bessere touristische Vermarktung der Hunsrückregion.

Die beiden regionalen Tourismusorganisationen Naheland und Hunsrück sind alleine nicht wettbewerbsfähig. Dies haben Analysen im Rahmen der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz aufgezeigt. Da aus Sicht der Gäste die Grenzen zwischen Nahe und Hunsrück eher fließend sind, was Reiseströme und Naturräume betrifft, entstand die Idee eines Zusammengehens und einer gemeinsamen Vermarktung des Nahe-Hunsrück-Raums, ohne dass die unterschiedlichen Identitäten der beiden Regionen verloren gehen.

In der neuen Struktur bleiben nur noch die Kreise Gesellschafter der GmbH, neben Cochem-Zell mit einem Gesellschafteranteil von 1,5 Prozent, sind dies noch der Rhein-Hunsrück-Kreis sowie die Kreise Birkenfeld, Bad Kreuznach, Mainz-Bingen und Bernkastel-Wittlich. Die Verbandsgemeinde Zell, bisher Gesellschafter der Hunsrück-Touristik GmbH, wirkt künftig über den neuen Tourismusverband Hunsrück-Nahe mit, seine bisherigen Anteile übernimmt der Kreis Cochem-Zell, der sich zudem jährlich mit einem Zuschuss in Höhe von 2,22 Euro je Einwohner der beteiligten Gemeinden an der Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH beteiligen wird. Im kommenden Jahr wären dies etwa 14.000 Euro.

„Wir erhoffen uns davon eine deutlich bessere Vermarktung der Region und sehen in dieser Zusammenarbeit von Hunsrück und Nahe einen Gewinn.“

Anke Beilstein, Landrätin

„Wir erhoffen uns davon eine deutlich bessere Vermarktung der Region und sehen in dieser Zusammenarbeit von Hunsrück und Nahe einen Gewinn“, unterstrich Landrätin Anke Beilstein im Kreistag. Darum warb sie für die Zustimmung des Kreises zu dieser Neuorganisation.

Unterstützung erhielt sie dafür von allen Fraktionen des Kreistages. „Eine solche Zusammenarbeit von Hunsrück und Naheregion ergibt Sinn und erscheint auch zukunftsträchtig“, betonte die CDU-Fraktionsvorsitzende Stephanie Balthasar-Schäfer. Daher sei es wichtig, dies nun auch anzugehen. Und ihr FDP-Kollege Jürgen Hoffmann, der auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell ist, gab sich überzeugt: „Das ist gut angelegtes Geld.“

Der FWG-Fraktionsvorsitzende Albert Jung betonte allerdings, dass nicht allein diese neue Tourismusorganisation für eine gute Vermarktung der Hunsrück- und Naheregion wichtig sei, sondern dass es auch auf die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger vor Ort ankomme. „Die Hängeseilbrücke zwischen Mörsdorf und Sosberg war keine Idee der Hunsrück-Touristik, sondern wurde von mutigen Menschen aus dem Hunsrück initiiert und umgesetzt. Darauf kommt es an, dass es solche Initiativen gibt. Aber diese müssen dann auch von der Tourismusorganisation entsprechend beworben und begleitet werden“, machte er deutlich.