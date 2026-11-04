Harter Schlag für den Industriestandort Hunsrück: Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk in Morbach. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Lesezeit 3 Minuten
Die angekündigte Werksschließung von Schaeffler im Hunsrück ist Teil eines europaweiten Sparprogramms, mit dem der Automobil- und Industriezulieferer auf die Krise in der Branche reagiert. Wie der Konzern am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung erklärte, sollen im Zuge des Programms netto insgesamt 3.