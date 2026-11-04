Wirtschaft im Hunsrück Hunsrück: Schaeffler schließt Werk in Morbach bis 2029 Hans-Peter Linz, Christoph Strouvelle 04.11.2026, 18:00 Uhr

i Der Schaeffler-Standort in Morbach soll geschlossen werden. Christoph Strouvelle

Harter Schlag für den Industriestandort Hunsrück: Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk in Morbach. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Die angekündigte Werksschließung von Schaeffler im Hunsrück ist Teil eines europaweiten Sparprogramms, mit dem der Automobil- und Industriezulieferer auf die Krise in der Branche reagiert. Wie der Konzern am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung erklärte, sollen im Zuge des Programms netto insgesamt 3.







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