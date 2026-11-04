Wirtschaft im Hunsrück
Hunsrück: Schaeffler schließt Werk in Morbach bis 2029
Der Schaeffler-Standort in Morbach soll geschlossen werden.
Der Schaeffler-Standort in Morbach soll geschlossen werden.
Christoph Strouvelle

Harter Schlag für den Industriestandort Hunsrück: Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk in Morbach. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Lesezeit 3 Minuten
Die angekündigte Werksschließung von Schaeffler im Hunsrück ist Teil eines europaweiten Sparprogramms, mit dem der Automobil- und Industriezulieferer auf die Krise in der Branche reagiert. Wie der Konzern am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung erklärte, sollen im Zuge des Programms netto insgesamt 3.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren