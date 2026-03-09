Neues Musical aufgeführt Hunderte infiziert? Tanzfieber grassiert in Zell Ulrike Platten-Wirtz 09.03.2026, 11:42 Uhr

i Carolin Hoffmann mimt den garstigen Gaston, Lile Zastrow steht in der Rolle von Belles Vater auf der Bühne. Im Hintergrund ist die Jazzdancegruppe als Dorfbewohner zu sehen. Ulrike Platten-Wirtz

Ganz Zell scheint im Tanzfieber. Die Aufführung des Musicals „Das letzte Rosenblatt“ füllte ganze viermal die komplette Stadthalle. Insgesamt 200 Tänzer und Tänzerinnen zeigten auf der Bühne ihr Können. Das sind die schönsten Bilder.

Ganz Zell scheint auf den Beinen an diesem sonnigen Sonntagnachmittag zu sein. Scharenweise ziehen die Menschen in die Stadthalle. Die letzte von vier Aufführungen des Musicals „Das letzte Rosenblatt“ steht an. Mehr als 200 Tänzerinnen und Tänzer sorgen rund drei Stunden lang für Kurzweil.







