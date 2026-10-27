Müllentsorgung an der Mosel
Hunderte Flaschen in Bernkastel-Kues abgeladen
Altglas verschmutzt die Wuppertalstraße in Bernkastel-Kues.
Altglas verschmutzt die Wuppertalstraße in Bernkastel-Kues.
TV/Robert Wies

An der Mosel nerven überfüllte Glascontainer und wild abgeladene Flaschen. Vor allem in Bernkastel-Kues sieht es an manchen Stellen chaotisch aus. Was der Zweckverband dazu sagt.

Lesezeit 2 Minuten
Beschwerden über überfüllte Altglascontainer und wilde Müllkippen kommen oft in der Redaktion an. In Bernkastel-Kues sorgt derzeit die Situation rund um die Wuppertalstraße für Unmut bei vielen Anwohnern. Dort liegen Hunderte leere Flaschen herum.Ein Blick auf die Hintergründe zeigt: Das Problem an dieser Stelle ist nicht etwa ein fehlerhafter Leerungsrhythmus, sondern eine Mischung aus Gewohnheit, Missachtung von Hinweisen – und schlichtweg ...
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