Zum Glück nur Sachschaden Hotelschiff prallt in Treis-Karden gegen die Brücke

Warum ein Flusskreuzschiff bei Treis-Karden am Mittwochnachmittag gegen einen Brückenpfeiler gestoßen ist, ist im Moment noch nicht geklärt. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand, und die Brücke ist auch nur leicht beschädigt.

Das Geländer auf dem Deck des Kreuzfahrtschiffes ist auf etliche Meter verbogen und herausgerissen, Stühle liegen kaputt auf dem Boden. Viel mehr ist aber zum Glück nicht passiert bei einem Unfall am Mittwoch gegen14.30 Uhr: Das Fahrgastkabinenschiff befuhr die Mosel bei Treis-Karden rückwärts zu Tal, berichtet die Wasserschutzpolizei.







