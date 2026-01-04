Erfolgsgeschichte in Pünderich Hoteliersfamilie startet neues Millionenprojekt Winfried Simon 04.01.2026, 06:00 Uhr

i Engagiert, kreativ und mutig: Andrea und Rudi Burch mit den Töchtern Maria und Steffi. Winfried Simon

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist: Das Hotel-Restaurant „Zur Marienburg“ in Pünderich besteht seit acht Jahren und hat noch große Investitionen vor sich.

„Vielleicht sind wir Träumer“, sagt Steffi Schmitz. Die 34-jährige Frau, verheiratet, Mutter von zwei kleinen Kindern, ist zusammen mit ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Maria Juniorchefin des Hotels „Zur Marienburg“ in Pünderich. Träume können Realität werden, wenn nach dem Traum nüchtern Bilanz gezogen und man sich einig ist: „Ja, das könnte funktionieren.







