Das Hotel Moselgarten in Bullay hat einen neuen Eigentümer: Die Moselstern Hotels übernehmen ab 1. Juni. Für Gäste ändert sich zunächst wenig – die bisherigen Betreiber Rebecca und Jan Abbruzzino bleiben ebenso wie das Team an Bord.
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Das Hotel Moselgarten in Bullay hat einen neuen Besitzer: Ab dem 1. Juni wird das Hotel von der Moselstern Hotels GmbH & Co. KG weitergeführt. Das teilen die bisherigen Inhaber Rebecca und Jan Abbruzzino in den sozialen Netzwerken mit. Zugleich verkünden sie, dass sie beide weiter an Bord bleiben – wie die übrigen Mitarbeiter auch.