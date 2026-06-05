Neustart für das Hotel Moselgarten in Bullay: Nach der Insolvenz übernimmt die Moselstern-Gruppe jetzt den Betrieb. Geplant sind Investitionen in Wellnessbereich und Terrasse.
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Wie geht es weiter mit dem Hotel Moselgarten in Bullay? Darüber hat unsere Redaktion mit dem Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Ingo Grünewald von der Trierer Kanzlei „Professor Schmidt Insolvenzverwalter Rechtsanwälte“ gesprochen. Grünewald sagt: „Ein regionales Investorenteam hat die Immobilie am Moselufer von Bullay erworben.