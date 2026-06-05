Nach Insolvenz in Bullay Hotel Moselgarten erhält Wellnessbereich Birgit Pielen 05.06.2026, 09:14 Uhr

i Das Boutique Hotel Moselgarten in Bullay hat eine außergewöhnliche Atmosphäre. Das Restaurant mit großer Glasfront umfasst rund 70 Innenplätze mit Moselblick sowie einen Außenbereich für weitere 40 Gäste. Boutique Hotel Moselgarten

Neustart für das Hotel Moselgarten in Bullay: Nach der Insolvenz übernimmt die Moselstern-Gruppe jetzt den Betrieb. Geplant sind Investitionen in Wellnessbereich und Terrasse.

Wie geht es weiter mit dem Hotel Moselgarten in Bullay? Darüber hat unsere Redaktion mit dem Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Ingo Grünewald von der Trierer Kanzlei „Professor Schmidt Insolvenzverwalter Rechtsanwälte“ gesprochen. Grünewald sagt: „Ein regionales Investorenteam hat die Immobilie am Moselufer von Bullay erworben.







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