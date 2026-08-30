Weingelage in Zell-Kaimt Horgar geht, Keltenfürstin Mosea kommt Winfried Simon 30.08.2026, 10:00 Uhr

i Keltenfürst Horgar ist müde geworden. Jetzt hat Tochter Mosea das Zepter über die Kaimter in der Hand. Winfried Simon. RZ

Der Legende nach schützte einst eine List des Keltenfürsten Horgar das Moseldorf Kaimt vor einem Angriff der römischen Truppen. Das wird bis heute gefeiert: Beim keltischen Weingelage kommen Zeller und Kaimter zusammen.

Zell und Kaimt – das ist schon eine ganz besondere Beziehung. Man beäugt sich, man ist sich nicht immer grün, und man macht über die jeweils auf der gegenüberliegenden Moselseite Lebenden seine Witzchen. Wenn es aber ums Feiern geht, ist man sich einig: Bei einem guten Glas Wein lassen sich viele Probleme lösen.







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