Soziologe Peter-Erwin Jansen
Holocaust-Forscher aus Zell: „Das macht mir Angst“
Peter-Erwin Jansen ist in der Zeller Jakobstraße aufgewachsen, in der Nähe der Synagoge, in deren Treppenaufgang er hier steht.
Peter-Erwin Jansen ist in der Zeller Jakobstraße aufgewachsen, in der Nähe der Synagoge, in deren Treppenaufgang er hier steht. „Irgendwann wollte ich wissen, was da war“, sagt er. Seitdem lässt ihn das Thema Antisemitismus nicht mehr los.
Birgit Pielen

Der aus Zell stammende Holocaust-Forscher Peter-Erwin Jansen untersucht, wie sich die Erinnerung an NS-Verbrechen über Generationen verändert. Heute fürchtet der 69-Jährige einen erneuten Zivilisationsbruch.

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Der aus Zell stammende Holocaust-Forscher Peter-Erwin Jansen untersucht, wie sich die Erinnerung an NS-Verbrechen über Generationen verändert. Auf Einladung der Gesellschaft Erholung sprach er in seiner Heimatstadt darüber. Wir haben ein Interview mit dem 69-jährigen Philosophen und Soziologen geführt, der heute in Frankfurt lebt.
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Kreis Cochem-ZellZeitgeschichte

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