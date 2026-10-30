Der aus Zell stammende Holocaust-Forscher Peter-Erwin Jansen untersucht, wie sich die Erinnerung an NS-Verbrechen über Generationen verändert. Heute fürchtet der 69-Jährige einen erneuten Zivilisationsbruch.
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Der aus Zell stammende Holocaust-Forscher Peter-Erwin Jansen untersucht, wie sich die Erinnerung an NS-Verbrechen über Generationen verändert. Auf Einladung der Gesellschaft Erholung sprach er in seiner Heimatstadt darüber. Wir haben ein Interview mit dem 69-jährigen Philosophen und Soziologen geführt, der heute in Frankfurt lebt.