Hollywood-Star kommt ins Kaimter Kino

In der US-Serie „Mad Men“ ist sie das Kindermädchen Gudrun, in „Orange is The New Black“ die Franziska, und in „Grey’s Anatomy“ landet sie als Sheila auf dem OP-Tisch: Schauspielerin Nina Rausch. Jetzt kommt sie ins Kaimter Kulturkino.
Sie hat in US-Serien wie „Mad Men“, „Californication“, „Orange ist The New Black“, „Grey’s Anatomy“ und „Navi CIS“ mitgespielt: Nina Rausch. Am Sonntag, 21. Dezember, ist sie von 19.30 Uhr an zu Gast beim Kurzfilmtag im Kaimter Kulturkino. Mitbringen wird sie den Kurzfilm „Ausgang, Sofie“, für den sie als Produzentin verantwortlich ist.