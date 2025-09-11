Früher als sonst haben die Winzer an der Mosel mit der Weinlese begonnen. Die ersten Ergebnisse wecken Hoffnung auf eine Spitzenqualität.

Das Dröhnen des 175-PS-Motors ist weit zu hören, und die rote Erntemaschine ist nicht zu übersehen. Sie fährt über die Rebzeilen und schüttelt die Traubenbeeren von den Stielen. Am Ende der Zeile steuert der Fahrer, der hoch oben in der Kabine sitzt, den gigantischen, mehr als vier Meter hohen Vollernter zum bereitstehenden Traubenwagen. Der Fahrer bedient einen Hebel und kippt die Trauben ab. Innerhalb von einer halben Stunde hat die Maschine einen Weinberg abgeerntet. Für die gleiche Zeit wären mindestens 50 fleißige Lesehelfer notwendig gewesen.

i In den flachen Lagen, in denen die frühen Sorten wachsen, kann der Vollernter in die Rebzeile fahren. Winfried Simon. RZ

Es ist Weinlese an der Mosel. Doch Menschen sieht man derzeit kaum in den Weinbergen – nur Maschinen. Die Winzer haben mit der Ernte der frühreifen Rebsorten wie Rivaner (Müller-Thurgau) und Dornfelder begonnen, und diese wachsen hauptsächlich in den flachen Lagen, wo die bis zu 300.000 Euro teuren Maschinen eingesetzt werden können. Lohnunternehmer übernehmen diesen Job.

Auch im Weingut Simonis in Pünderich hat die arbeitsreiche und oftmals stressige Erntezeit begonnen. Am Montag und Mittwoch dieser Woche hat die Maschine in kurzer Zeit mehrere große Erntewagen gefüllt – mit Müller-Thurgau- und Dornfeldertrauben. Am Dienstag hat Juniorchef Nico Simonis mit der Lese pausiert, es hatte in der Nacht und am Morgen zu stark geregnet. In Pünderich waren es 25 Liter pro Quadratmeter, in anderen Gemarkungen sogar bis zu 40 Liter. Simonis: „Den Regen hätten wir nicht gebraucht.“

i Vollreife Dornfeldertrauben gehören zu den ersten, die an der Mosel geerntet werden. Winfried Simon. RZ

Jetzt geht die Lese mit dem Vollernter weiter, knapp die Hälfte der Weinberge kann die Maschine im 4,6 Hektar großen Weingut Simonis abernten. Der Riesling muss in den meisten Steillagen nach wie vor per Hand gelesen werden. Aber zunächst kommen noch die Burgundersorten dran, die, so Simonis, „eine sehr schöne Reife haben.“ Einen Teil der Spätburgunder-Trauben will Nico Simonis schon diese Woche lesen. Daraus wird er Rosé herstellen, ein leichter Wein, der bei der Kunden immer mehr gefragt ist.

Mostgewichte haben h ohe Öchslegrade erreicht

Die Menge ist sehr gut, ebenso die Qualitäten. Das bestätigen auch die amtlichen Messungen des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Bernkastel-Kues. So lagen die Mostgewichte beim Müller-Thurgau Mitte dieser Woche im Schnitt bereits bei 77 Grad Öchsle, beim Dornfelder bei 72 Grad und beim Spätburgunder bei über 90 Grad. Das sind Werte, wie sie zu einem solch frühen Zeitpunkt nur selten erreicht werden.

Früher Riesling wird versektet

Auch an der Terrassenmosel sind die Winzer bereits fleißig am Lesen. Dort gibt es fast ausschließlich Steillagen, sodass der Vollernter kaum zum Einsatz kommt. Alexander Knebel vom Weingut Knebel-Brüder in Winningen hat am Mittwoch mit seiner Lesemannschaft sogar schon einen Riesling-Weinberg geerntet. Den Wein will er später versekten. Sektgrundweine sollten eine spritzige Säure und einen niedrigen Alkoholgehalt haben, um die zweite Gärung zu ermöglichen – deshalb die sehr frühe Lese.

Knebel und Simonis rechnen beide damit, dass die Rieslinglese bereist kommende Woche peu à peu beginnt. Sie wollen zunächst vorlesen, das heißt, angefaulte Trauben von gesunden Trauben selektieren. Dann können die gesunden Trauben noch süßer werden und noch mehr Aromen einlagern. In den Spitzenlagen der Mosel liegen die Mostgewichte beim Riesling bereits bei über 80 Grad. Bleibt es trocken und sonnig, wird es in diesem Jahr sicherlich ganz edle Rieslingweine geben.

DLR rät, zügig mit der Ernte fortzufahren

Allerdings haben die starken Regenfälle der vergangenen Tage die Gesundheitssituation in den Weinbergen verschärft. Nach Angaben des DLR begünstigt die hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum des Schimmelpilzes Botrytis cinerea. Die Berater des DLR raten den Winzern, jetzt zügig mit der Ernteplanung zu beginnen. Auch beim Riesling, der bisher relativ stabil erschien, zeigten sich die ersten Fäulnisnester und die Traubenernte sollte nicht zu weit weggeschoben werden.