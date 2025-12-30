Halter in Panzweiler klagen Hohe Hundesteuer sorgt für Zoff im Hunsrück Birgit Pielen 30.12.2025, 10:49 Uhr

i Mehrere Hunde zu haben, kann ganz schön teuer werden. Das spüren aktuell vor allem Hundehalter in der Hunsrückgemeinde Panzweiler. Wendy - stock.adobe.com

Die Hunsrückgemeinde Panzweiler bittet Hundehalter zur Kasse: 400 Euro werden pro Jahr für einen Zweithund fällig, 600 Euro für einen Dritthund. Zwei Einwohner haben deshalb vor dem Verwaltungsgericht Koblenz geklagt.

Hunde sind neben Katzen die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Doch während Herrchen und Frauchen für Katzen keine Steuer bezahlen müssen, werden sie bei Hunden sehr wohl zur Kasse gebeten. Die Höhe wird in Rheinland-Pfalz von den einzelnen Ortsgemeinden festgelegt.







