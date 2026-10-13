Gegenwind von Vereinen Hohe Heizkosten: Bleibt die Turnhalle in Zell kalt? Winfried Simon 13.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Turnhalle in der Gartenstraße soll eventuell nicht mehr beheizt werden. Vereine, die die Halle rege nutzen, kritisieren diese Idee. Winfried Simon. RZ

Die Stadt Zell überlegt, wie sie Kosten bei den steigenden Heizölpreisen sparen kann. Zum Beispiel, indem man die Turnhalle in der Gartenstraße im Winter nicht beheizt? Doch von dieser Idee sind nicht alle angetan.

Die enorm gestiegenen Heizölpreise treffen viele Privathaushalte, aber auch Kommunen. Die Stadt Zell verbraucht laut Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen (FWG) in all ihren Gebäuden rund 80.000 Liter Heizöl. Im November 2025 lag der Preis pro Liter Heizöl bei rund 86 Cent, zurzeit kostet das Heizöl rund 1,65 Euro, Tendenz steigend.







Artikel teilen

Artikel teilen