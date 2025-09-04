13 Jahre lang war Felicitas Pöller die gute Seele des Seniorenheims St. Hedwig auf dem Cochemer Klosterberg. Jetzt wurde die Marienschwester mit dem Wappenteller der Stadt Cochem geehrt. „Die Auszeichnung geht an eine Persönlichkeit, die sich um die Bürger verdient gemacht hat“, betont Stadtbürgermeister Walter Schmitz bei der Verleihung im Wappenkeller der Cochemer Reichsburg.

Im Mai dieses Jahres musste Felicitas Pöller, den Cochemern besser bekannt als Schwester Felicitas, ihre neue Heimat an der Mosel verlassen, da der Konvent der Marienschwestern in Cochem aufgelöst wurde. Die 70-Jährige lebt nun wieder in Berlin. „Doch mein Herz ist und bleibt in Cochem“, wird sie später sagen.

In der Kreisstadt gibt es viele Menschen, die den Weggang der beliebten Seelsorgerin bedauern. Umso größer war die Freude, sie zum Weinfestwochenende und danach wiederzusehen. Und nicht nur das: Dass der Stadtrat einstimmig dafür stimmte, die Marienschwester mit dem diesjährigen Wappenteller, der höchsten Auszeichnung der Stadt zu ehren, war für viele eine folgerichtige Entscheidung. „Das hat sie wirklich verdient“, ist mehrfach aus den Reihen der geladenen Gäste im Keller der Reichsburg zu hören.

„Ich weeß nich, wie ich zu so einer großen Ehre jekommen bin“, sagt Schwester Felicitas. Sie habe doch nur ihren Dienst in St. Hedwig gemacht. Als Stadtbürgermeister Walter Schmitz ihr einen Tag vor ihrer Abreise die Entscheidung des Rats mitgeteilt habe, sei sie sprachlos gewesen. „Und mich sprachlos zu sehen, das bedeutet schon was“, scherzt die Ordensfrau.

i Die geladenen Gäste haben sich zu einem Gruppenbild im Rosenhof der Reichsburg zusammengefunden. Ulrike Platten-Wirtz

In einer Feierstunde im Keller der Cochemer Reichsburg lässt der Stadtchef das bisherige Leben der Geehrten noch einmal Revue passieren. Im Jahr 1954 geboren, trat Felicitas Pöller im Alter von 19 Jahren in den Orden der Marienschwestern ein. Zunächst war sie als Erzieherin in einer Kindertagesstätte tätig, wechselte aber später in die Altenbetreuung. Vor allem die Seelsorge wurde ihr Schwerpunkt. Zahlreiche Menschen hat sie auf dem letzten Weg begleitet. Im Seniorenheim St. Hedwig war sie Ansprechpartnerin und Beraterin für Bewohner, Besucher, Angehörige und Mitarbeiter. Cochem war schnell zu ihrer neuen Heimat geworden. „Dabei wollte ich zuerst gar nicht an die Mosel“, gesteht sie schmunzelnd. Dass man ihr schon auf der Hinfahrt im Zug ihre Tasche mit Geld und Papieren gestohlen hatte, revidierte ihre Meinung auch nicht gerade.

Auf ein Bier mit den Leuten vom Endertplatz

Doch schnell fühlte sie sich im Kreis der Moselaner gut an- und aufgenommen. „Schon am ersten Tag habe ich das Wohlwollen zu den Marienschwestern gespürt und hatte viele wunderbare Begegnungen.“ Dass sie im Jahr 2014 vom damaligen VG-Chef Helmut Probst bei der Eröffnung der zweiten Röhre des Kaiser-Wilhelm-Tunnels zur Tunnelpatin ernannt wurde, empfand sie schon damals als große Ehre. Ihre offene, herzliche Art kam in der Stadt gut an. „Ich wurde auch von den Leuten auf dem Endertplatz mehrmals auf ein Bier eingeladen“, schmunzelt Felicitas. Ohne ein Gespräch mit Passanten sei sie nie aus der Stadt ins Seniorenheim zurückgekehrt. „Oft wusste ich Neuigkeiten schon vor Ihnen, Herr Schmitz“, merkt Felicitas augenzwinkernd in Richtung Stadtchef an.

i Persönliche Gespräche mit den Bürgern lagen der Ordensfrau immer am Herzen. Ulrike Platten-Wirtz

Ob beim Weinfest oder anderen Festlichkeiten in der Stadt, Schwester Felicitas war stets ein gern gesehener Gast. „Einmal hat ein Festbesucher zu mir gesagt, er halte zwar nichts von der Kirche, aber wenn die Kirche sogar auf dem Weinfest zu sehen ist, dann lebt sie doch.“ Die Wertschätzung, die die Schwester mit der Auszeichnung erfährt, kommt von Herzen. „Auch als im Rat schon längst für die Ordensfrau abgestimmt war, kamen viele auf mich zu, um Schwester Felicitas als potenzielle Wappentellerträgerin vorzuschlagen“, sagt Schmitz. Dass die Entscheidung auch bei den geladenen Gästen auf der Reichsburg auf viel Zustimmung gestoßen ist, beweisen der lang anhaltende Applaus sowie stehende Ovationen im Burgkeller.