Gefahr gebannt Hochwasser in Cochem auf dem Rückzug 12.01.2025, 13:38 Uhr

i Viel Arbeit hatten die Feuerwehren, wie hier in Cochem. Mit dem Sinken des Wasserstandes mussten sie sofort zur Stelle sein, um die Straßen von Schlamm und Unrat zu reinigen. Ulrike Platten-Wirtz

So schnell es gekommen ist, so schnell hat das Hochwasser in der Mosel auch schon wieder seinen Rückzug angetreten.

Aufatmen an der Mosel und am Rhein. Das erste Hochwasser in diesem Jahr hat keine großen Schäden verursacht, auch weil viele Flussanlieger entsprechende Vorsorge getroffen hatten. Die Flut findet wieder ins Flussbett zurück.{element}Schon am Samstagmorgen konnte in Cochem mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

