2024 an der Mosel Hochwasser hält an Pfingsten das Moseltal in Atem Dieter Junker 28.12.2024, 13:00 Uhr

i In Cochem müssen zu Pfingsten wegen eines Hochwassers Stege aufgebaut werden. Ulrike Platten-Wirtz

Eine Katastrophe an Pfingsten: Die Mosel hat Hochwasser. Viele Straßen in Cochem stehen unter Wasser, und so geht es auch anderen Orten im Landkreis. So lief das Pfingstwochenende ab.

Das hat die Mosel noch nicht erlebt: Ein Pfingsthochwasser hält die Menschen am Fluss in Atem. Überflutete Orte, vollgelaufene Keller, abgesoffene Fahrzeuge. Und Veranstaltungen zu Pfingsten, die ins Wasser fallen.In Zell übersteigt am Samstag vor Pfingsten das Wasser die Hochwasserschutzwand und überflutet die Altstadt.

