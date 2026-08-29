Krise bei Milchunternehmen Hochwald-Tochter beantragt Insolvenz 29.08.2026, 08:00 Uhr

i Der deutsche Milchmarkt ist in Bewegung: Vor wenigen Tagen hat eine Hochwald-Tochter ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt (Symbolfoto). dpa/Lino Mirgeler

Bei der Hochwald-Gruppe reißen die Nachrichten nicht ab. Nach der angekündigten Schließung in Kaiserslautern muss nun die Tochter Almil saniert werden. Was hinter dem Antrag steckt.

Die Hochwald-Tochter Almil AG mit Sitz im oberbayerischen Polling steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien hat das Milchunternehmen beim Amtsgericht Mühldorf am Inn in der vergangenen Woche die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt.







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