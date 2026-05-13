Erneute Arbeiten
Hochmoselbrücke: Darum werden Fahrstreifen gesperrt
Auf der Hochmoselbrücke ist ein Teil der Fahrbahn in Richtung Wittlich gesperrt. Warum?
Auf der Hochmoselbrücke ist ein Teil der Fahrbahn in Richtung Wittlich gesperrt. Warum?
TV/Ursula Bartz

Eine Fahrspur des Hochmoselübergangs ist derzeit gesperrt. Was sind die Gründe, und wie lange wird’s dauern? Wir haben Antworten auf die Fragen erhalten.

Lesezeit 2 Minuten
Zeltingen-Rachtig. Es sind erneut Arbeiten in schwindelerregender Höhe, die derzeit am Hochmoselübergang vonstattengehen. Genauer: an der Hochmoselbrücke. Wer sie in Richtung Wittlich befährt, der erkennt schnell, dass eine Fahrbahn gesperrt ist. Dort wurde Platz gemacht für die Gewährleistungsarbeiten, die eine Firma dort im Augenblick durchführt.

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