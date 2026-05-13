Erneute Arbeiten Hochmoselbrücke: Darum werden Fahrstreifen gesperrt Ursula Bartz 13.05.2026, 06:00 Uhr

i Auf der Hochmoselbrücke ist ein Teil der Fahrbahn in Richtung Wittlich gesperrt. Warum? TV/Ursula Bartz

Eine Fahrspur des Hochmoselübergangs ist derzeit gesperrt. Was sind die Gründe, und wie lange wird’s dauern? Wir haben Antworten auf die Fragen erhalten.

Zeltingen-Rachtig. Es sind erneut Arbeiten in schwindelerregender Höhe, die derzeit am Hochmoselübergang vonstattengehen. Genauer: an der Hochmoselbrücke. Wer sie in Richtung Wittlich befährt, der erkennt schnell, dass eine Fahrbahn gesperrt ist. Dort wurde Platz gemacht für die Gewährleistungsarbeiten, die eine Firma dort im Augenblick durchführt.







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