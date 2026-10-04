Wild- und Freizeitpark Klotten Hitzesommer: So schlimm war es für die Tiere Kim Fauss 04.10.2026, 13:00 Uhr

i Damit die Ziegen im Klottipark auch bei den Höchsttemperaturen des diesjährigen Sommers ausreichend trinken, haben die Tierpfleger zusätzliche Wasserstellen geschaffen. Dafür wurden kurzerhand Sandkastenmuscheln umfunktioniert. Pia Hennes

Wochenlang mehr als 30 Grad, ohne Regen – das hat Spuren hinterlassen. Bei der Natur, bei den Menschen und auch bei den tierischen Bewohnern des Klotti-Parks. Wie diese den Hitzesommer überstanden haben, erzählt Parkleiterin Pia Hennes.

So langsam kühlt es in der Region endgültig ab. Der Sommer, mitsamt extremen Hitzewellen und anhaltender Dürre, ist fast überstanden. Die hohen Temperaturen haben allerdings nicht nur den Menschen das Leben schwer gemacht – auch die Tiere haben unter den Bedingungen gelitten.







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