Wasserversorgung Cochem-Zell Hitzesommer: Finanzielle Belastung für Kreiswerke Dieter Junker 16.09.2026, 18:30 Uhr

i Die Hitzewelle im Sommer stellte die Trinkwasserversorgung vor große Herausforderungen. Für die Kreiswerke hat dies auch finanzielle Auswirkungen. Dieter Junker

Die Rekordhitze im Sommer ist wohl an niemandem spurlos vorbeigegangen – auch an der Kostenplanung des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Cochem-Zell nicht. So sieht die Zwischenbilanz der Kreiswerke aus.

Die Hitzeperiode im Sommer, aber auch die fehlenden Niederschläge im Frühjahr, verbunden mit einer hohen Wassernachfrage durch die touristische Saison stellte die Trinkwasserversorgung im Kreis vor große Herausforderungen und sorgte für niedrige Pegelstände in den Wassergewinnungsanlagen des Kreises.







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