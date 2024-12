2024 an der Mosel Historischer Tag für den LBM Cochem-Koblenz Dieter Junker 29.12.2024, 12:00 Uhr

i Der Spatenstich für das neue LBM-Gebäude in Cochem erfolgte 2024. Dieter Junker

Nach 20 Jahren ist es endlich so weit: Der Spatenstich für das neue LBM-Gebäude in Cochem ist gesetzt.

In Cochem geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Gleich zwei Landesministerinnen, Doris Ahnen und Daniela Schmitt, haben in der Kreisstadt den Spatenstich für das neue Dienstgebäude des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz gesetzt und den Startschuss für die Bauarbeiten gegeben.

