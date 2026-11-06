Starker Holzwurmbefall Historische Landkerner Orgel wird restauriert Thomas Esser 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Jochen Braunschädel von Landkerner Orgelkomitee macht auf die restaurierungsbedürftigen Teile des betagten Kirchenmusikinstruments aufmerksam. Thomas Esser

1862 wurde die Orgel der St. Servatius Kirche erbaut. Über die Jahre folgten viele kleinere Wartungsarbeiten, doch nun ist die vollständige Restaurierung unvermeidbar. Dafür wird das historische Instrument abgebaut und in die Niederlande gebracht.

Sie ist zwar kein Kirchenmusikinstrument des berühmten Orgelbaumeisters Johann Michael Stumm (1683-1747), jedoch wird sie jetzt für ein Jahr stumm bleiben. Die Rede ist von der Orgel in der Landkerner Pfarrkirche St. Servatius, die von Orgelbauer Ludwig Hünd (1812-1899) in seiner Werkstatt anno 1862 in Linz am Rhein fertiggestellt und im Landkerner Gotteshaus (Grundsteinlegung 1859) aufgebaut wurde.







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