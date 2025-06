Historisch, ja, doch Genuss ist in Bruttig zeitgemäß

Historisches Weingelage in Bruttig – es ist ein Garant für leckere regionale Genüsse und gute Unterhaltung. Was geboten wurde, konnte sich abermals sehen lassen.

Wenn sich der Moselfestplatz in ein mittelalterliches Gewand hüllt und zuvorkommende Mägde und Burschen im Minutentakt Trinkbecher mit Moselwein oder Gerstensaft befüllen, dann hat das historische Weingelage seine Pforten geöffnet.

Letztgenannte schließen alljährlich die Gastgeber von der Historischen Bauerngruppe Bruttig auf und erfreuen sich, wie auch heuer, an einem großen Besucherandrang. So rückten bei der Neuauflage des Mittelalterspektakels die amüsante Unterhaltung mit den Spielleuten Räuberpack, Taschenspielerei, Gaukler, spannende Geschicklichkeitsspiele, der Fanfarenauftritt der Gerolsteiner Stadtsoldaten, eine Weinlagenwanderung sowie eine spektakuläre Feuershow in den Fokus des Interesses.

Gleichwohl erfreuten sich die Gäste auch an dem großen Angebot deftiger Speisen. Hier traf das im Fladenbrot gereichte Räuberfleisch aus der Großpfanne auf gewogene Abnehmer. Danach gönnte man sich einen Schluck hochprozentiger Verdauungshilfe an der „Apotheken-Theke“.