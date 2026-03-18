Ehrenamt nach Schicksalsschlag Hiltrud Hayer ist gute Seele von St. Hedwig in Cochem Ulrike Platten-Wirtz 18.03.2026, 16:00 Uhr

i Hiltrud Hayer (links) ist für Einrichtungsleiterin Maureen Nuppeney in St. Hedwig eine große Hilfe und an der Rezeption schon zu einer Institution geworden. Ulrike Platten-Wirtz

Nachdem Hiltrud Hayers Mann im November 2024 verstorben war, fühlte sie sich leer und ohne Aufgabe. Beim Sechs-Wochen-Amt in St. Hedwig kam ihr die Idee, sich dort ehrenamtlich zu engagieren. Seitdem ist sie die Frau an der Rezeption.

Es ist Donnerstagnachmittag. Im Seniorenheim St. Hedwig in Cochem ist Besuchertag. Viele Angehörige sind da, und es gibt immer viel zu fragen. Gut, dass an diesem Tag auch Hiltrud Hayer vor Ort ist. Die 85-Jährige gehört nicht zu den Bewohnern der Einrichtung, sie engagiert sich ehrenamtlich hier und ist donnerstags an der Rezeption im Eingangsbereich des Seniorenheims längst zu einer Institution geworden: Eine Win-win-Situation für alle ...







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