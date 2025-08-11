Mit einem Campingstuhl und Proviant hat sich Hilde Roters an einem sonnigen Samstag vor dem Luzia-Häuschen auf dem Cochemer Schlossberg eingerichtet. Warum? Das erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit einiger Zeit pflegt Hilde Roters, die in der Cochemer Oberstadt zu Hause ist, schon das Luzia-Häuschen auf dem Burgsattel, hält es sauber und sorgt für Blumen und Kerzenschmuck. Heiligenhäuschen, die der Verehrung eines Schutzpatrons dienen, findet man in katholischen Gegenden in fast allen Gemeinden. Und immer gibt es Menschen, die sich um die Pflege der kleinen Kultstätten kümmern. Für Hilde Roters hat das Luzia-Häuschen aber auch eine besondere Bedeutung. „Schon in meiner frühen Kindheit, auf dem Weg zum Kindergarten und später zur Schule, kam ich fast täglich am Luzia-Häuschen vorbei und habe mir mit manchem Stoßgebet Hilfe und Erleuchtung von der Lichtheiligen erbeten“, gesteht sie lachend.

Seine erste offizielle Erwähnung findet der bei Einheimischen als „Luzeie Haisje“ bekannte Gebetsort im Jahr 1768. Das hat Cochems Stadtchronist Günter Bretz recherchiert. Das Häuschen befindet sich in der Nähe des Schulzentrums an der Ecke des sogenannten „Burkards Garten“, der einer Cochemer Kaufmannsfamilie gehörte, die auch das Heiligenhäuschen errichten ließ. Die Schutzpatronin, die heilige Luzia, wurde vermutlich deshalb ausgewählt, weil eine Vorfahrin der Familie den gleichen Vornamen trug.

i Die Heiligenfigur wird inzwischen durch Gitterstäbe vor Diebstahl geschützt. Ulrike Platten-Wirtz

Nachdem eine Cochemer Familie, die das Heiligenhäuschen viele Jahre lang gepflegt hat, die Aufgabe aus Altersgründen nicht mehr weiterführen konnte, hat Hilde Roters übernommen. „Ich bin einmal mit der Frauengemeinschaft an dem Kapellchen vorbeigekommen und habe gesehen, in welch schlechtem Zustand es war“, sagt sie. Da das Heiligenhäuschen der Stadt gehört, hat sie beim Bürgermeister angefragt, ob man da nicht einmal Renovierungsarbeiten ausführen könnte. Da es lange Zeit ruhig blieb, hat Hilde Roters kurzerhand selbst zu Eimer und Pinsel gegriffen. „Ich habe die Risse zugespachtelt und frisch gestrichen“, sagt sie. Seitdem besucht die 85-Jährige das Häuschen regelmäßig.

Heiligenfigur wurde mutwillig zerstört

Die Luzienfigur, die, durch Gitterstäbe geschützt, über das Häuschen wacht, stammt aus Italien und wurde von Antiquitätenhändler Umberto Padovano und der Eisherstellerfamilie Bortolot gestiftet, nachdem im Jahr 2007 die Vorgängerstatue mutwillig zerstört worden war. „Zusammen mit Familie Piel, die das Luzia-Häuschen jahrelang betreute, wurde die Kapelle dann neu gesichert, renoviert und in einer Feier eingeweiht“, erklärt Hilde Roters. An einer Außenwand wurde kürzlich auch eine Tafel angebracht, auf der es heißt: „Luzia-Häuschen, Gebets- und Kraftort, der heiligen Luzia geweiht, Lichtbringerin in dunkler Zeit“.

i Eine Tafel mit Inschrift wurde in diesem Jahr an der Außenwand angebracht. Ulrike Platten-Wirtz

In Schweden wird der Festtag der Heiligen am 13. Dezember mit einem Lichterfest gefeiert. „Die älteste Tochter darf dann eine Lichterkrone tragen und erinnert damit an die Heilige, die um das Jahr 300 des Nachts mit einem Kerzenkranz auf dem Kopf die verfolgten Christen in den Katakomben von Syrakus mit Körben voll Nahrung versorgte“, weiß Hilde Roters. Auch in St. Aldegund hat es vor einigen Jahren in der Adventszeit einen Umzug gegeben, bei dem ein Mädchen in einem weißen Kleid mit einem Lichterkranz auf dem Kopf durch die Straßen zog.

Heiligenhäuschen heißen in Thüringen Klus

Seit Hilde Roters sich um die Pflege des Luzia-Häuschens kümmert, wird sie vor Ort regelmäßig von vorbeikommenden Touristen angesprochen. So kam sie auf die Idee, es sich an einem Samstag mit Getränken, Proviant, Campingstuhl und Notizbuch vor dem Luzia-Häuschen gemütlich zu machen. Es dauerte nicht lange, bis sie von den ersten Gästen angesprochen wurde. „Viele erwiesen sich als Kenner der Heiligen“, sagt Hilde Roters. Ein älteres Paar aus Thüringen habe ihr erzählt, dass es in ihrer Heimat ebenfalls viele Heiligenhäuschen gebe, die „Klus“ genannt werden.

„Und ein junger Mann interessierte sich besonders für die Hinweistafel, fotografierte sie in sichtlich guter Laune aus allen Blickwinkeln“, erinnert sich Hilde Roters. Auf die Frage, was ihn an dem Schild so interessiere, erzählte er, dass seine Freundin Luzia heiße und ihm der Zusatz „Lichtbringerin“ so gut gefalle.

Am leichtesten kam Hilde Roters mit vorbeikommenden Kindern ins Gespräch. „Die meisten waren wegen des langen steilen Aufstiegs quengelig und müde, brannten aber sofort vor Neugier, wenn ich ihnen erzählte, dass es auf der Burg eine Kanone gibt, auf der sie reiten können.“

Mit Passanten ins Gespräch gekommen

Die interessanteste Geschichte, die Hilde Roters im Gespräch erfahren hat, war jedoch die einer syrischen christlichen Familie, die aus der Stadt Maalula im gebirgigen Norden Syriens fliehen musste. „Sie erzählten, dass man in Maalula noch Aramäisch, die Sprache Jesu, spricht. Und dass vor dem Krieg noch 70 Prozent der Bevölkerung Christen waren“, sagt Hilde Roters. Nach wie vor wird in deren Heimat die heilige Thekla verehrt, die dort in ihrer Gegend in einer Höhle gelebt haben soll.“

i Mit Passanten ins Gespräch zu kommen, war die Intension der "Camping-Aktion" von Hilde Roters. Ulrike Platten-Wirtz

Dass sich das Luzia-Häuschen am Schulzentrum sowohl bei Einheimischen als auch Touristen großer Beliebtheit erfreut, mag mitunter daran liegen, dass es sich am Zuweg zur Reichsburg befindet. Der Grund, weshalb so viele Menschen daran vorbeikommen. Hilde Roters zählte innerhalb von fünf Stunden insgesamt 650 Passanten und 81 Fahrzeuge, den voll besetzten Shuttlebus, der alle 20 Minuten vorbeifährt, gar nicht mitgezählt. Einmal einen Tag vor dem Häuschen zu campieren und den Passanten Rede und Antwort zu stehen, hat der Oberstädterin auf alle Fälle viel Spaß gemacht. Wiederholung nicht ausgeschlossen.